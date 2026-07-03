Am letzten Tag der Handelswoche zeichnen sich beim deutschen Leitindex neue Rekorde ab. Der DAX profitiert dabei von positiven Vorgaben aus Asien. Impulse aus den USA sind indes heute nicht zu erwarten: Da der Independence Day auf den morgigen Samstag fällt, hat die Wall Street bereits am heutigen Freitag geschlossen.Gestern konnte der DAX hingegen die bisherigen Bestmarke von Mitte Januar klar überwinden. Angetrieben hat unter anderem das Papier von Bayer. Mit einem Kursgewinn von knapp neun Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär