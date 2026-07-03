KIONs Pre Close deutet auf ein Quartal hin, das fundamental beruhigend ist, auf den ersten Blick aber wenig attraktiv wirkt. Umsatz und bereinigtes EBIT dürften beide deutlich wachsen, unterstützt durch Effizienzmaßnahmen, niedrigere Incentive Kosten und eine früher als erwartete Rückerstattung von US Zöllen. Diese Effekte sind jedoch keine wiederkehrenden Treiber. Der Auftragseingang auf Gruppenebene dürfte gegenüber dem Vorjahr sinken, was aus unserer Sicht ausschließlich auf Basiseffekte aus dem Rekordquartal im IAS Segment im Vorjahr sowie auf Vorzieheffekte im ITS Segment in Q1 2026 zurückzuführen ist, nicht aber auf eine zugrunde liegende Nachfrageschwäche. Wir sehen die jüngste Kursschwäche nach dem Iran Krieg als losgelöst von der tatsächlichen Ergebnisentwicklung und betrachten sie als Kaufgelegenheit. Wir bestätigen unser Kursziel von EUR 55,00 sowie unsere Kaufempfehlung.. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kion-group-ag
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