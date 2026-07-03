Infineon hat seine neue Smart Power Fab in Dresden eröffnet. Mit einem Investitionsvolumen von fünf Milliarden Euro ist das Werk die größte Einzelinvestition in der Unternehmensgeschichte. Produziert werden dort künftig Leistungshalbleiter und Analog-/Mixed-Signal-Chips für Anwendungen unter anderem in der Elektromobilität, der Energieversorgung und KI-Infrastruktur. Die Infineon Technologies AG hat ihre neue Smart Power Fab in Dresden mehrere Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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