Im brandenburgischen Brüssow will Enertrag eine Anlage errichten, bei der 44,5 Megawatt Photovoltaik-Leistung mit einem Batteriespeicher kombiniert werden. Der Speicher wird eine Leistung von fünf Megawatt und eine Kapazität von zehn Megawattstunden haben. Gemeinsam mit EDF Trading und e2m ist dafür ein integriertes Vermarktungskonzept entwickelt worden, was die wirtschaftliche Optimierung und langfristige Erlösabsicherung des Gesamtprojekts gewährleisten soll, wie die Unternehmen in dieser Woche bekanntgaben. Demnach wird EDF Trading über einen Stromabnahmevertrag (PPA) den Solarstrom aus der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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