Rotation aus Halbleiteraktien: Tesla: Absturz | Alibaba: Neue Vorwürfe | Commerzbank: Übernahmeangebot endet

Ist die UniCredit bei der Coba am Ziel? Heute um 24 Uhr endet die erweiterte Frist für das Übernahmeangebot. Nach ersten Berechnungen halten die Italiener mehr als 50 % am DAX-Konzern. Was bedeutet das für die Anleger?Thema des Tages: Rotation aus Halbleiterwerten raus? Wird an den Märkten gerade kräftig umgeschichtet oder einfach nur mal Gewinne mitgenommen. Während Halbleiterwerte auch Donnerstag in den USA auf der Verkaufsliste standen, haben sich andere Aktien in den Vordergrund geschoben. Bleibt es bei dieser Entwicklung oder sorgt die Fomo-Angst dafür, dass die abgestraften Aktien wieder anziehen? Tesla: Absatzzahlen sorgen für größten Kurssturz seit fast einem Jahr Die Reaktion der …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran