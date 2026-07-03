DJ Continental vor Verkauf von Contitech an Lone Star

DOW JONES--Continental hat wohl einen Käufer für die Industriesparte gefunden. Der Finanzinvestor Lonestar will Contitech für eine Bewertung von 4 Milliarden Euro übernehmen. Man befinde sich kurz vor einem Abschluss des Vertrags zur Veräußerung des Unternehmensbereichs, wie der Konzern aus Hannover mitteilte. Ergänzend zum Kaufpreis könnte es noch eine erfolgsabhängige Komponente in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro in den Folgejahren für Conti geben.

Continental hatte im April vergangenen Jahres die Abspaltung der Kunststoff- und Kautschuksparte Contitech angekündigt. Ein Verkauf wurde damals bereits als wahrscheinlichste Option bezeichnet.

Kontakt zum Autor: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 03, 2026 10:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.