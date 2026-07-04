Die Nvidia-Aktie hat zuletzt deutlich an Wert verloren und korrigierte vom jüngsten Hoch inzwischen um rund -20%. Nach der starken Rallye der vergangenen Monate rückt der Rücksetzer nun verstärkt in den Fokus der Anleger, denn größere Korrekturen innerhalb eines intakten Aufwärtstrends können attraktive Einstiegschancen eröffnen. Entscheidend wird jetzt sein, ob sich die Aktie im Bereich wichtiger Unterstützungen stabilisieren und den übergeordneten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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