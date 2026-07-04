Silverstone - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat den Sprint beim Großen Preis von Großbritannien in Silverstone für sich entschieden. Der Italiener setzte sich am Samstag in einem spannenden Rennen mit einem knappen Vorsprung gegen Lewis Hamilton (Ferrari). Lando Norris komplettierte als Dritter das Podium.
Das Rennen begann mit einem starken Start von Hamilton und Antonelli, die sich sofort absetzten. Hamilton nutzte seine Erfahrung, um die Führung in der ersten Kurve zu behaupten. Doch Antonelli blieb ihm dicht auf den Fersen und übernahm in der achten Runde die Führung. Von da an kontrollierte Antonelli das Rennen und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.
Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe. Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) lieferten sich spannende Duelle. Letztendlich landete Russell vor Leclerc und Verstappen auf dem vierten Rang.
Das Rennen begann mit einem starken Start von Hamilton und Antonelli, die sich sofort absetzten. Hamilton nutzte seine Erfahrung, um die Führung in der ersten Kurve zu behaupten. Doch Antonelli blieb ihm dicht auf den Fersen und übernahm in der achten Runde die Führung. Von da an kontrollierte Antonelli das Rennen und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.
Im Mittelfeld gab es zahlreiche Positionskämpfe. Max Verstappen (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) und George Russell (Mercedes) lieferten sich spannende Duelle. Letztendlich landete Russell vor Leclerc und Verstappen auf dem vierten Rang.
© 2026 dts Nachrichtenagentur