Erfurt - Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat der AfD bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt im September, will nicht mit der CDU koalieren.
"Ich kann ja Deutschland nicht mit denjenigen retten, die es jetzt 20, 30 Jahre lang sehenden Auges gegen die Wand gefahren haben, in allen Bereichen", sagte sich Siegmund am Rande des AfD-Parteitags in Erfurt dem Fernsehsender Phoenix. Die CDU habe sich extrem verändert, "sie rutscht immer weiter nach links". Deshalb denke er nicht über "Spielchen und Machtkonstellationen" nach, sondern sein Fokus liege auf Lösungen.
Die AfD stehe in seinem Bundesland in Umfragen bei über 40 Prozent. "Deshalb ist der Kurs ganz klar: 45 plus X." Im Bund sähen die politischen Verhältnisse langfristig noch anders aus, da "muss man irgendwann schauen, wie sich das entwickelt", so Siegmund.
"Ich kann ja Deutschland nicht mit denjenigen retten, die es jetzt 20, 30 Jahre lang sehenden Auges gegen die Wand gefahren haben, in allen Bereichen", sagte sich Siegmund am Rande des AfD-Parteitags in Erfurt dem Fernsehsender Phoenix. Die CDU habe sich extrem verändert, "sie rutscht immer weiter nach links". Deshalb denke er nicht über "Spielchen und Machtkonstellationen" nach, sondern sein Fokus liege auf Lösungen.
Die AfD stehe in seinem Bundesland in Umfragen bei über 40 Prozent. "Deshalb ist der Kurs ganz klar: 45 plus X." Im Bund sähen die politischen Verhältnisse langfristig noch anders aus, da "muss man irgendwann schauen, wie sich das entwickelt", so Siegmund.
© 2026 dts Nachrichtenagentur