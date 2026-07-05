thyssenKrupp Nvdia Google Siemens - eigentlich alle werden bis 2050, oder mit Ehrgeiz früher einen Trend verstärken, der bisher zwar einzelne Kursdauerläufer hervorgebracht hat, aber der auf "seine" echten Tenbagger noch wartet. Das nwm wird in lockerer Reihe Trends versuchen zu identifizieren, die Tenbaggerpotential wecken. Müssig zu sagen, was wäre wenn man Microsoft gekauft hätte, als es noch niemand kannte. Oder Nvdia, deren Kursverdoppler in Serie noch gar nicht so lange her sind. Trend können extreme Kursgewinne in den Portfolios der Anleger anhäufen - wenn man rechtzeitig dabei ist. Wenn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin