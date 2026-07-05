Continental treibt seine strategische Neuausrichtung voran und verkauft ContiTech für 4,0 Milliarden Euro an Lone Star. Der Abschluss der Transaktion soll bis Ende 2026 erfolgen. Anleger hoffen nun auf Schuldenabbau und mögliche Kapitalrückflüsse in Milliardenhöhe.Continental trennt sich von ContiTech Continental macht bei seinem Konzernumbau einen großen Schritt. Der Autozulieferer verkauft die Sparte ContiTech an den Finanzinvestor Lone ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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