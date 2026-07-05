Die Nebius Aktie rückt durch ein Investment von NVIDIA stärker in den Fokus. Der KI Infrastruktur Anbieter profitiert von der hohen Nachfrage nach Rechenzentren Cloud Diensten und leistungsfähiger KI Infrastruktur. Analysten trauen dem Unternehmen langfristig sogar eine Verdreifachung des Börsenwerts zu.NVIDIA setzt auf Nebius Nebius gewinnt im KI Markt zunehmend Aufmerksamkeit. Das Unternehmen baut Infrastruktur für künstliche Intelligenz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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