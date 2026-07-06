Der Goldpreis befindet sich nach seiner Rekordrally derzeit in einer Korrektur und notiert aktuell bei rund 4.200 USD je Unze. Doch immer mehr Experten sehen darin lediglich eine Verschnaufpause innerhalb einer langfristigen Hausse. Rekordschulden, geopolitische Konflikte, die schleichende Abkehr vieler Zentralbanken vom USD und anhaltend hohe Goldkäufe sprechen für weiter steigende Notierungen. Besonders profitieren dürften Goldentwickler, die kurz vor dem Sprung zum Produzenten stehen. Mit seiner historischen Mine in Nevada, zahlreichen operativen Meilensteinen und einer Reihe bevorstehender Kurstreiber könnte Lahontan Gold dabei vor einer Neubewertung stehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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