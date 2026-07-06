Viele Marktstudien greifen auf Schätzungen, Sekundärquellen und andere Hilfsmittel zurück. Selten wird dies allerdings so transparent offengelegt wie im "Solarmonitor" des Zentrums Nachhaltige Transformation an der Quadriga Hochschule Berlin. Die jetzt zum dritten Mal vorgelegte Marktübersicht zum europäischen B2C- (Business to Customer-) Markt für Photovoltaik-Anlagen mitsamt zugehörigen Komponenten wie Wärmepumpen oder Energiemanagement soll die größten Anbieter auf diesem Gebiet ermitteln. Die Datenbasis der Studie ist aber, das erklären die Autoren selbst, "uneinheitlich und teilweise unvollständig". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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