Themen der Woche | Samsung: Riesiger Gewinn, Thales: Exail-Übernahme & Coba: Dividende vor Aus?
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|19:27
|Dividende in Gefahr: Neue Sorge im Commerzbank Poker
|Der Übernahmepoker zwischen Commerzbank und Unicredit bleibt eines der wichtigsten Bankenthemen am deutschen Aktienmarkt. Nach dem Ende der verlängerten Annahmefrist rückt nun das finale Ergebnis in...
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|16:30
|Commerzbank ÜBERRASCHT Anleger: Die Entwicklung die jetzt niemand auf dem Schirm hat - Handeln Sie, bevor es zu spät ist!
|13:30
|Warum Commerzbank heute im Fokus erfahrener Anleger steht: Was große Adressen heute bereits wissen - Meine Analyse im Detail
|12:10
|Commerzbank-Aktie: Maximaler Druck der UniCredit
|Die Commerzbank-Aktie schaffte zuletzt nicht mehr den Sprung über die Marke von 38 €. Wie geht es im Übernahmepoker mit der UniCredit jetzt weiter und können Anleger mit einem höheren Übernahmeangebot...
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|11:54
|Themen der Woche | Samsung: Riesiger Gewinn, Thales: Exail-Übernahme & Coba: Dividende vor Aus?
|Themen der Woche | Samsung: Riesiger Gewinn, Thales: Exail-Übernahme & Coba: Dividende vor Aus
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|Aktuelle Nachrichten
|16:18
|Thales to buy controlling stake in maritime drone maker Exail in €3.9B deal
|14:39
|Aktien Frankfurt: Dax testet erstmals 25.900-Punkte-Hürde
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten getestet. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten....
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|12:53
|Unterwasser-Technologie: Überraschender Vorstoß: Thales plant vollständige Übernahme von Exail
|© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DEThales will Exail komplett übernehmen und zahlt einen Aufschlag von 44 Prozent. Der Deal soll die Position bei Unterwasser-Systemen...
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|12:15
|Aktien Europa: Wenig Bewegung nach gutem Lauf - Rüstungswerte im Fokus
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag etwas nachgegeben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erklomm im frühen Handel zwar ein weiteres Rekordhoch, drehte...
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|12:07
|AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Konsolidierung und Ukraine-Krieg
| FRANKFURT/PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Aktien aus der europäischen Rüstungsbranche haben am Montag Auftrieb von einem Übernahmevorhaben in Frankreich erhalten und so ihre Erholung fortgesetzt....
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|Aktuelle Nachrichten
|22:18
|ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Starke Nasdaq-Börse hängt Rekord-Dow ab
| NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial erreichte zwar zur Schlussglocke...
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|21:42
|Samsung 147% Stock Gain Helps Chairman Double Net Worth In 2026
|21:27
|SK Hynix and Samsung Have a $2 Trillion Warning for Micron Stock Investors. Is This a Signal to Sell?
|20:04
|Aktien New York: Starke Tech-Börse Nasdaq lässt Dow hinter sich
| NEW YORK (dpa-AFX) - Dank der Kursgewinne in der Halbleiterbranche hat die technologielastige Nasdaq-Börse zum Wochenauftakt kräftig zugelegt. Der Standardwerteindex Dow Jones Industrial hatte zwar...
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|19:54
|Semi Stocks Gain Ahead Of Samsung Earnings And SK Hynix US Listing; Yields Ease
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|Aktuelle Nachrichten
|17:59
|THALES: Thales - Half-year liquidity contract statement on 30 June 2026
|16:18
|Thales to buy controlling stake in maritime drone maker Exail in €3.9B deal
|14:39
|Aktien Frankfurt: Dax testet erstmals 25.900-Punkte-Hürde
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag erstmals in seiner Geschichte die Marke von 25.900 Punkten getestet. Dafür war allerdings nur ein kleiner Schritt nötig, bevor rasch Gewinnmitnahmen einsetzten....
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|13:00
|CAC Pares Early Gains, Up Marginally; Thales Climbs Higher
|BRUSSELS (dpa-AFX) - France's equity benchmark CAC 40 climbed higher on Monday, extending recent gains amid easing concerns about geopolitical tensions and expectations the central banks will...
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|12:53
|Unterwasser-Technologie: Überraschender Vorstoß: Thales plant vollständige Übernahme von Exail
|© Foto: Joerg Waterstraat/SULUPRESS.DE - picture alliance / SULUPRESS.DEThales will Exail komplett übernehmen und zahlt einen Aufschlag von 44 Prozent. Der Deal soll die Position bei Unterwasser-Systemen...
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|Unternehmen / Aktien
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|COMMERZBANK AG
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|EXAIL TECHNOLOGIES SA
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|+3,45 %
|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD GDR 144A
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|+2,48 %
|THALES SA
|240,70
|+1,73 %