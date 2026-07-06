Zürich - Der Zürcher Vermögensverwalter Lakefield Partners präsentiert sich mit einer umfassend erneuerten Markenidentität. Der neue visuelle und kommunikative Auftritt spiegelt die Professionalität und Klarheit des Unternehmens präzise wider. Gleichzeitig positioniert sich Lakefield Partners damit als attraktiver und zukunftsorientierter Arbeitgeber. Seit der Gründung im Jahr 2012 begleitet Lakefield Partners seine Kundschaft mit einer verlässlichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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