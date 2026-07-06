- Die Absichtserklärung mit RWE Supply & Trading (RWEST) soll die Vermarktung von kohlenstoffarmem Edelstahl und legiertem Stahl unterstützen, der voraussichtlich von der Tochtergesellschaft Net Zero Metals von Canada Nickel produziert wird

- RWEST bringt Marktzugang in Europa und den USA, Fachwissen zum CO2-Grenzausgleichsmechanismus ("CBAM") sowie Kompetenzen im Emissionshandel mit

- Schwerpunkt der Absichtserklärung liegt auf Stahlhalbzeugen, Legierungen und Edelstahlprodukten mit langfristigen Abnahmevereinbarungen

- Die Einführung des EU-CBAM dürfte die Wettbewerbsfähigkeit von Ontarios kohlenstoffarmem Stahl steigern

- Eine endgültige Vereinbarung wird bis 2026 angestrebt

TORONTO, 6. Juli 2026 - Canada Nickel Company Inc. ("Canada Nickel" oder das "Unternehmen") (TSXV: CNC) (OTCQX: CNIKF) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ - gab heute eine strategische Handelspartnerschaft mit der RWE Supply & Trading GmbH bekannt. ("RWEST"), einem weltweit führenden Energie- und Emissionshandelsunternehmen, bekannt gegeben, um die Vermarktung von kohlenstoffarmen Zwischenprodukten aus rostfreiem Stahl und legiertem Stahl durch Net Zero Metals, eine hundertprozentige Downstream-Tochtergesellschaft von Canada Nickel, zu unterstützen, wobei Rohstoffe aus dem Crawford-Nickel-Projekt von Canada Nickel verwendet werden. Durch die Partnerschaft erhält Canada Nickel Zugang zum europäischen und US-amerikanischen Kundenstamm von RWEST, zu dessen fundiertem Know-how in den Bereichen CO2-Handel und CBAM sowie zu dessen Strukturierungs- und Handelskompetenzen - wodurch der kohlenstoffarme Stahl von Net Zero Metals angesichts der steigenden Kosten für die Einhaltung der EU-CO2-Vorschriften gut positioniert ist.

Mark Selby, CEO und Direktor der Canada Nickel Company, sagte: "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit diesem weltweit führenden Unternehmen, dessen strategischer Fokus auf der Energiewende direkt mit dem übereinstimmt, was wir bei Net Zero Metals aufbauen. Die Reichweite von RWEST auf den europäischen und US-amerikanischen Märkten in Verbindung mit ihrer fundierten Expertise im Emissionshandel und im Bereich CBAM macht das Unternehmen zum idealen Partner, um die Kommerzialisierung unseres kohlenstoffarmen Stahls zu unterstützen und uns dabei zu helfen, den Wert aus den kohlenstoffarmen Eigenschaften sowohl unserer Nickel- als auch unserer Stahlprodukte zu maximieren."

Selby fuhr fort: "Der Zeitpunkt für diese strategische Partnerschaft könnte nicht besser sein. Die Einführung der CBAM, die zu höheren CO2-Kosten in der EU führt, in Verbindung mit anhaltenden Schwankungen der Energiepreise in Europa schafft eine echte Nachfrage nach stabiler Energie und einer Versorgung mit kohlenstoffarmem Stahl. Ontarios stabile, kohlenstoffarme und erneuerbare Energie verschafft uns einen strukturellen Kostenvorteil, der im Laufe des Jahrzehnts mit steigenden CBAM-Kosten nur noch zunehmen wird. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung noch vor Jahresende zu einer endgültigen Vereinbarung weiterzuentwickeln."

Marc Milligan von RWE Supply & Trading erklärte: "Das Potenzial von Canada Nickel, die Produktion von kohlenstoffarmem Edelstahl und legierten Zwischenprodukten in großem Umfang zu unterstützen, bietet eine attraktive Lösung für die europäische Energiewende. Kohlenstoffarmer Stahl ist für den geplanten Ausbau der Offshore- und Onshore-Windkapazitäten unverzichtbar, und hochwertiges, kohlenstoffarmes Nickel ist für die Batterieproduktion unerlässlich, um die Entwicklung von Batteriespeichern in der EU voranzutreiben. Diese Partnerschaft passt perfekt zu unserer langfristigen Strategie, zur Dekarbonisierung der europäischen Industrie beizutragen. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team von Canada Nickel den Wert seiner kohlenstoffarmen Stahl- und Nickelprodukte zu erschließen, und sehen erhebliches Wachstumspotenzial für den Aufbau nachhaltiger und zuverlässiger Metallversorgungsketten in die EU."

Strategische Geschäftsbeziehung

Im Rahmen der am 1. Juni 2026 unterzeichneten Absichtserklärung (MOU) werden die Unternehmen gemeinsam Zielkunden in der EU und den USA identifizieren und priorisieren. Sie werden eine Produktpositionierung und Vertriebsstrategie für Stahlhalbzeuge, Legierungen und Edelstahlprodukte entwickeln, einschließlich langfristiger Abnahmeregelungen und gelieferter Produktlösungen. Aufgrund seiner umfassenden Expertise im Emissionshandel wird RWEST zudem Canada Nickel bei der CBAM-Positionierung und der Compliance-Strategie unterstützen sowie dabei helfen, den CO2-Vorteil von CNC in kommerziellen Mehrwert sowohl für Canada Nickel als auch für dessen Kunden umzusetzen. Von RWEST wird außerdem erwartet, dass es CNC beim Zugang zu Exportkreditagenturen, darunter deutsche und EU-Exportkreditagenturen, sowie zu anderen EU-Finanzierungsgruppen weiter unterstützt.

Die Unternehmen streben noch in diesem Jahr den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung an.

Über die RWE Supply and Trading GmbH

RWEST ist ein führendes Energiehandelsunternehmen und fungiert als Schnittstelle zwischen dem RWE-Konzern und den globalen Großhandelsmärkten für Energie, Massengüter, Metallrohstoffe und Dienstleistungen. RWEST beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter und betreibt weltweit 14 Handelsbüros sowie Europas größten Energiehandelssaal am RWE-Hauptsitz (Essen, Deutschland). Im Jahr 2024 umfassten die Handelsvolumina des Unternehmens 1.475 TWh Strom, 634 Milliarden m³ Gas, 934 Millionen Tonnen CO2-Zertifikate und 45 Millionen Feinunzen Edelmetalle. RWEST ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der RWE-Gruppe, einem etablierten, soliden Unternehmen mit starker finanzieller Leistungsfähigkeit, das seit über 125 Jahren tätig ist, mehr als 20.000 Mitarbeiter beschäftigt und eine Marktkapitalisierung von über 35 Milliarden Euro aufweist. RWE ist ein weltweit führender Anbieter von grüner Energie (Nr. 2 im globalen Offshore-Bereich und Nr. 4 sowohl bei Solar- als auch bei Windenergie in den USA und Europa) mit einem strategischen Fokus auf die Energiewende.

Über Canada Nickel

Canada Nickel treibt die nächste Generation von Nickelsulfid-Projekten voran, um das Nickel bereitzustellen, das zur Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl benötigt wird. Canada Nickel hat in mehreren Ländern die Eintragung der Begriffe "NetZero NickelTM", "NetZero CobaltTM" und "NetZero IronTM" als Marken beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren, die die Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Canada Nickel bietet Anlegern die Möglichkeit, in Ländern mit geringem politischem Risiko in Nickel zu investieren. Das Kerngeschäft von Canada Nickel bildet derzeit das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt "Crawford Nickel-Cobalt Sulphide" im Herzen des ertragreichen Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mark Selby

CEO

Telefon: 647-256-1954

E-Mail: mailto:info@canadanickel.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen als "zukunftsgerichtete Aussagen" gelten können. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen zählen die Fähigkeit des Unternehmens, das Crawford-Nickel-Projekt zu finanzieren und zu realisieren, das für die Versorgung der wachstumsstarken Märkte für Elektrofahrzeuge und Edelstahl erforderliche Nickel bereitzustellen sowie Verfahren zu entwickeln, die die Produktion von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten ermöglichen. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Canada Nickel wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Crawford in Produktion genommen wird. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: die Unfähigkeit, das Darlehen zurückzuzahlen oder die im Darlehensvertrag festgelegten Auflagen zu erfüllen; die Fähigkeit, die Genehmigung der TSX Venture Exchange für die hierin beschriebenen Angelegenheiten zu erhalten; die tatsächlichen Ergebnisse der Erschließungsmaßnahmen; Projektverzögerungen; die Unfähigkeit, die zur Fertigstellung der Erschließung erforderlichen Mittel zu beschaffen; allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und gesellschaftliche Unsicherheiten; zukünftige Metallpreise oder Projektkosten könnten erheblich abweichen und eine Kommerzialisierung unwirtschaftlich machen; die Verfügbarkeit alternativer Nickelquellen oder Ersatzstoffe; die tatsächliche Nickelausbeute; die Ergebnisse wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen der geltenden Gesetze; Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Unfälle, Arbeitskonflikte, die Verfügbarkeit und Produktivität von Fachkräften sowie sonstige Risiken der Bergbauindustrie; politische Instabilität, Terrorismus, Aufstände oder Krieg; Verzögerungen bei der Einholung behördlicher Genehmigungen, erforderlicher Zulassungen oder beim Abschluss von Erschließungs- oder Bauarbeiten; Mineralressourcenschätzungen in Bezug auf Crawford könnten sich aus welchem Grund auch immer als ungenau erweisen; zusätzliche, derzeit jedoch nicht vorhersehbare Arbeiten könnten erforderlich sein, um die Machbarkeitsphase zu erreichen; und selbst wenn Crawford in Produktion geht, gibt es keine Gewähr dafür, dass der Betrieb rentabel sein wird. Obwohl Canada Nickel versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und Canada Nickel lehnt jede Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

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