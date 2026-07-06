New York - Die US-Börsen haben am Montag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 53.055 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,3 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.535 Punkten 0,7 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 29.695 Punkten 1,3 Prozent im Plus.



Nach dem langen Wochenende durchbrach der Dow somit die 53.000er-Marke und stellte einen neuen Rekord auf. Getrieben wurde die Rekordjagd an der Wall Street vor allem von den Technologieaktien. Nach den jüngsten Verkäufen erholten sich die KI-Werte wieder.



Eine Ausnahme bildeten allerdings die Papiere von Microsoft. Die Ankündigung, Tausende Stellen zu streichen, kam bei den Börsianern in diesem Fall offenbar nicht gut an.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagabend etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1440 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8741 Euro zu haben.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.162 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 116,96 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Montagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 72,13 US-Dollar, das waren genau ein Cent oder 0,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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