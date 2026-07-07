Übersehene Gaschance vor Europas Küste? Unabhängige Prüfer stützen das Gasmodell

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ADX Energy hat für sein Gasprojekt im Sizilien Kanal eine unabhängige technische Prüfung vorgelegt. Die Beratungsgesellschaft RISC Advisory habe nach Angaben des Unternehmens die Grundannahmen zum möglichen Gasvorkommen bestätigt. Im Fokus stehen mögliche Gas Ressourcen von insgesamt 619 BCF (Milliarden Kubikfuß) im Mittelwert. Die Prüfung stütze laut ADX auch die Methoden, mit denen das Unternehmen das Potenzial des Lizenzgebiets bewertet habe.
ADX Energy hat für sein Gasprojekt im Sizilien Kanal eine unabhängige technische Prüfung vorgelegt. Die Beratungsgesellschaft RISC Advisory habe nach Angaben des Unternehmens die Grundannahmen zum möglichen Gasvorkommen bestätigt. Im Fokus stehen mögliche Gas Ressourcen von insgesamt 619 BCF (Milliarden Kubikfuß) im Mittelwert. Die Prüfung stütze laut ADX auch die Methoden, mit denen das Unternehmen das Potenzial des Lizenzgebiets bewertet habe.
RISC bestätigt geologisches Konzept
ADX teilte mit, RISC habe das geologische Modell für das Gasprojekt im Sizilien Kanal geprüft und grundsätzlich bestätigt. Im Kern gehe es um die Frage, ob die Terravecchia Formation als Zielgebiet
für biogenes Gas geeignet sei. Diese Formation ist eine Gesteinsschicht im Untergrund, in der sich über sehr lange Zeiträume Sand, Schlamm und organisches Material abgelagert haben. Aus solchem
organischen Material kann unter passenden Bedingungen Gas entstehen. Dieses Gas wird biogenes Gas genannt und besteht häufig überwiegend aus Methan.
Für ADX ist diese Einschätzung wichtig, weil sie die Grundidee des Projekts stütze. Das Unternehmen suche gezielt in bestimmten Sandstein Schichten innerhalb der Terravecchia Formation. Sandstein kann kleine Hohlräume enthalten. In diesen Hohlräumen kann sich Gas sammeln, wenn darüber dichtere Gesteinsschichten liegen, die das Gas am Entweichen hindern. Genau diese Kombination aus speicherfähigem Sandstein und abdichtendem Gestein ist für Gasprojekte entscheidend.
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