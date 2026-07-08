Freiburg - Der Spitalimmobilien-Spezialist Infracore hat das endgültige Volumen seines Börsengangs bekanntgegeben. Die Aktien werden wie geplant am morgigen Donnerstag, 9. Juli, zu einem bereits angekündigten Festpreis von 54 Franken je Titel erstmals an der Schweizer Börse SIX gehandelt, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Wie ebenfalls bereits angekündigt werden Infracore aus der Kapitalerhöhung brutto rund 200 Millionen Franken zufliessen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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