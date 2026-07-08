LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für DHL Group von 59 auf 62 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marco Limite passte sein Bewertungsmodell am Dienstagabend an die Vorabzahlen der Bonner zum zweiten Quartal an. Der Rückenwind im Expressgeschäft dürfte auch im dritten Quartal anhalten, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005552004
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.07.2026 / 20:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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