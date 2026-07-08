China-Aktien jetzt?: Argentinien: 3 Perlen | L'Oréal: Gucci-Deal | Rheinmetall: Rückschlag?

Der Iran-Konflikt flammt wieder auf und die Märkte reagieren empfindlich. Der DAX steht schwer unter Druck und auch die US-Börsen dürften klar rot eröffnen. Nur der Hang Seng Index tanzt aus der Reihe. Eine Chance?China-Aktien: Neuer Schwung oder kurzes Strohfeuer? Erwacht der Drache wieder? Angeführt von Alibaba verzeichen chinesische Aktie einen kräftigen Kursschub, während der restliche Markt unter Druck steht. Auslöser ist der nächste Deep-Seak-Moment. Der KI-Spezialist will nicht nur neue Modelle auf den Markt bringen, sondern auch eigene Chips designen. Startet jetzt eine Aufholjagd? L'Oréal schnappt sich Gucci-Beauty - Milliarden-Deal im Luxusmarkt Der Kosmetikriese aus Frankreich …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran