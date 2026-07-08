Nvidia hat seit Mai rund eine Billion Dollar an Börsenwert verloren. Die Aktie ist so günstig bewertet wie zuletzt Anfang 2019 und kostet sogar weniger als der S&P 500. Ist das eine Chance?Lange war Nvidia die unangefochtene Königin der Wall Street. Doch seit dem Allzeithoch Mitte Mai ist die Aktie des Chipherstellers um 16 Prozent gefallen, der Börsenwert hat sich binnen weniger Wochen um knapp eine Billion US-Dollar verringert. Was bleibt, ist eine Bewertung, die viele überrascht: Nvidia wird derzeit mit dem 18-fachen der für die nächsten zwölf Monate erwarteten Gewinne gehandelt, dem niedrigsten Niveau seit Anfang 2019. Zum Vergleich: Der S&P 500 kommt auf mehr als das 20-fache, der …
Enthaltene Werte: US67066G1040Den vollständigen Artikel lesen
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