Geopolitische Krisen und technologische Megatrends prägen aktuell die Märkte. Der erneute Angriff der USA auf den Iran, trotz bestehender Waffenstillstandsvereinbarungen und laufender Friedensgespräche, lässt das Feuer im Nahen Osten wieder aufflammen. Auch wenn dies kurzfristig wieder für hohe Volatilität an den Märkten sorgen wird, legt dieser Bericht den Fokus auf drei spannende Werte mit klaren mittelfristigen Katalysatoren. Erfahren Sie, wie ein führender IT-Dienstleister trotz Konsolidierung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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