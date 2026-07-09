Die Intralogistik steht vor einem Wendepunkt - und Kion ist mittendrin. Das Unternehmen ist Weltmarktführer in der Lagerautomatisierung und Nummer zwei im globalen Gabelstapler-Markt. Doch die alte Wachstumsstrategie hat ihre Grenzen: Die Ebit-Marge lag 2025 bei 7 Prozent, das Wachstum stockt. Mit der neuen Strategie "Playing to Win" setzt CFO Christian Harm auf einen erweiterten Horizont. Das Ziel formuliert Christian Harm in einem Satz: "Wir wollen der mit Abstand führende Anbieter von Supply Chain Solutions in der Welt werden". Wie Kion diesen Weg gehen will, erklärt der CFO - der seit über 20 Jahren im Konzern ist und seit Juli 2023 die Finanzen der gesamten Kion Group verantwortet. Im FINANCE-TV-Talk gibt er Einblicke in die Logik hinter der neuen Strategie, verrät, welche Rolle M&A dabei spielt und wo die größten Baustellen der nächsten zwölf Monate liegen. Das erwartet Sie in diesem Talk: • Was hinter der neuen Vision "Playing to Win" wirklich steckt • Wie Christian Harms Vergangenheit als Leiter der Konzernstrategie seinen Blick als CFO auf Priorisierung und Geschäftsmodelle verändert • Was hinter dem 35-Prozent-Einstieg bei Zikoo Robotics aus China steckt und warum Kion den chinesischen Markt nicht ignorieren kann • Wie Deutschland aus Sicht des Kion-CFO wirtschaftlich wieder Boden gutmachen könnte - und welche Rahmenbedingungen es dafür braucht • Wie Kion die Doppelbelastung meistert: gleichzeitig Supply Chain-Lösungen zu verkaufen und mit Lieferkettenkrisen zu kämpfen Die Gesprächsteilnehmer Host: Jasmin Rehne (FINANCE Magazin) Gast: Christian Harm (CFO, Kion) _________________________________________________________________ Bei FINANCE TV ist die Finanzwelt im Gespräch! Jede Woche erwarten Sie hier exklusive Interviews mit CFOs, führenden Bankern und Experten aus Corporate Finance. Wir unterhalten uns über alles, was Finanzentscheider wissen müssen: von M&A und Finanzierung bis hin zu Private Equity, Wirtschaftsprüfung, Karriere, Gehalt und aktuellen Finanzskandalen. Kompakt, direkt und auf den Punkt! Mehr Infos gibt es hier: https://www.finance-magazin.de/tv/