Veröffentlichung im Auftrag von Homerun Resources Inc.

Auf den ersten Blick wirkt die heutige Pressemitteilung von Homerun Resources Inc. (TSX.V: HMR; WKN: A3CYRW) wie eine weitere Finanzierungsnews, wie sie bei Junior-Rohstoffunternehmen häufig vorkommt. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch ein deutlich größeres Bild.

Während viele Investoren verständlicherweise zunächst auf die anfängliche Investition von 2 Mio. CAD blicken dürften, eröffnet die tatsächliche Vereinbarung Zugang zu insgesamt bis zu 15 Mio. CAD: Über eine erste Tranche von 2 Mio. CAD sowie bis zu 13 Mio. CAD an zusätzlichem Folgekapital, jeweils vorbehaltlich gegenseitiger Zustimmung und der erforderlichen Genehmigungen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Homerun gleichzeitig strategische Beziehungen mit The Lind Partners, Benchmark und StoneX bekanntgab - 3 international anerkannte Finanzorganisationen, die jeweils eine eigene Rolle innerhalb einer offenbar deutlich breiter angelegten institutionellen Finanzierungsstrategie übernehmen.

In einem größeren Zusammenhang betrachtet scheint Homerun derzeit die finanzielle Infrastruktur aufzubauen, die erforderlich ist, um die Transformation von einem Silica-Ressourcenentwickler zu einem vertikal integrierten Industrie-, Material- und Energietechnologieunternehmen zu unterstützen und damit die Voraussetzungen für die Umsetzung seiner langfristigen Industriestrategie zu schaffen…

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https://www.rockstone-news.de/mehr-als-finanzierung-homerun-resources-institutionelle-kapitalmarktplattform/

Unternehmensdetails

Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: mailto:info@homerunresources.com

http://www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 77.333.285

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: 0,61 CAD (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 47 Mio. CAD

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: 0,374 EUR (08.07.2026)

Marktkapitalisierung: 29 Mio. EUR

Stephan Bogner

Bringt über 20 Jahre Erfahrung mit Edelmetallen und Junior-Mining-Aktien mit. Nach seinem Wirtschaftsstudium in Dortmund, London und Brisbane sowie Berufsjahren in Dubai lebt er heute in der Schweiz. Als Analyst bei Rockstone fokussiert er sich auf Kapitalmärkte, Rohstoffe und Zukunftstechnologien - und investiert selbst in zahlreiche Unternehmen, über die er schreibt.

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Stephan Bogner (Dipl. Kfm., FH)

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