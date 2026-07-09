EQS-Ad-hoc: SCP Standard Capital Partners AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO
Frau Stephanie Schettler-Köhler wird weiterhin dem Vorstand angehören und künftig die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.
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