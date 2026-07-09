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SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO



09.07.2026 / 11:05 CET/CEST

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SCP Standard Capital Partners AG: Fabian Becker wird neuer Vorstandsvorsitzender und CEO



München, 9. Juli 2026. Der Aufsichtsrat der SCP Standard Capital Partners AG (WKN: A12UPJ | ISIN: DE000A12UPJ7 | XETRA-Symbol: CAP ) hat heute beschlossen, Herrn Fabian Becker mit Wirkung ab dem 9. Juli 2026 zum Vorstandsvorsitzenden sowie zum CEO zu bestellen.

Frau Stephanie Schettler-Köhler wird weiterhin dem Vorstand angehören und künftig die Funktion des Chief Operating Officer (COO) übernehmen.



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