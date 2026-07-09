© Foto: picture alliance / PhotoshotPepsiCo steigert Umsatz und Gewinn deutlich. Der Konzern bestätigt seine Jahresziele und setzt auf Innovation, neue Produkte und weiteres Wachstum.PepsiCo hat im zweiten Quartal 2026 den Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Nettoumsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 Prozent auf 24,181 Milliarden US-Dollar. Organisch wuchs der Umsatz um 2,4 Prozent. Das Ergebnis je Aktie stieg um 137 Prozent auf 2,18 US-Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie verbesserte sich um 4 Prozent auf 2,20 US-Dollar. Auch im bisherigen Jahresverlauf entwickelte sich das Geschäft positiv. Der Nettoumsatz legte um 7,3 Prozent auf 43,624 Milliarden US-Dollar zu. Das Ergebnis je Aktie stieg um 72 …
Enthaltene Werte: US7134481081Den vollständigen Artikel lesen
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