Toronto, Ontario / 9. Juli 2026 / IRW-Press / Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FSE: OY4, OTCQB: MOGMF) ("Mogotes" oder das "Unternehmen") - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mogotes-metals-inc/ - freut sich, ein Update zu den Bohrergebnissen seines Vorzeigeprojekts Filo Sur zu veröffentlichen, das unmittelbar südlich und in Streichrichtung der von BHP und Lundin Mining vorangetriebenen Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol liegt.¹

Während das Unternehmen noch auf die endgültigen Untersuchungsergebnisse der Bohrlöcher FS_DDH_013 und FS_DDH_015 in Chile wartet (siehe Abbildung 1), bestätigt und erweitert der heutige Bericht die Entdeckung am Zielgebiet Albor, die erstmals mit dem Bohrloch FS_DDH_016 gemacht wurde.

Abbildung 1: Standorte der Bohrlöcher bei Albor und Filo Sur - sowie geplante Bohrlöcher bei Luz del Sol

Highlights von FS_DDH_016:

180,0 m mit 0,98 % CuEq ab 108,0 m (0,51 % Cu, 0,37 g/t Au, 2,8 g/t Ag, 119 ppm Mo)

darunter: 58,0 m mit 1,77 % CuEq ab 111,0 m (0,90 % Cu, 0,70 g/t Au, 3,6 g/t Ag, 228 ppm Mo) 7,0 m mit 1,01 % CuEq ab 188,0 m (0,54 % Cu, 0,38 g/t Au, 1,8 g/t Ag, 118 ppm Mo) 7,0 m mit 1,29 % CuEq ab 236,0 m (0,91 % Cu, 0,16 g/t Au, 11,9 g/t Ag, 143 ppm Mo) 9,0 m mit 2,84 % CuEq ab 276,0 m (1,32 % Cu, 1,34 g/t Au, 7,5 g/t Ag, 105 ppm Mo)

Flache Kupfer- und Goldmineralisierung beginnt in 108 m Tiefe

Teil einer größeren, noch nicht bebohrten geochemischen Anomalie an der Oberfläche

Von Mogotes unmittelbar oberhalb und entlang des Streichs der Bohrabschnitte entnommene Oberflächenkanalproben ergaben anomale Kupfer- und Molybdänwerte (Abbildung 2). Zusammen mit einer Molybdän-Bodenanomalie von ca. 400 mal 800 m stützen diese Ergebnisse die Interpretation, dass das mineralisierte hydrothermale System eine beträchtliche Ausdehnung aufweist, einschließlich einer möglichen Fortsetzung unter einer dünnen Geröllschicht. Die Grenzen der in FS_DDH_016 durchteuften Mineralisierung wurden bisher noch nicht durch Bohrungen definiert und sind im Nordwesten und Südosten entlang des Streichs der Macho-Muerto-Verwerfungszone sowie in der Tiefe noch nicht erprobt.

Abbildung 2: Draufsicht auf das Bohrloch FS_DDH_016 und die Zielzonen Albor

Mehrere sich überschneidende hydrothermale Ereignisse

Mogotes ist ermutigt durch die zahlreichen sich überlappenden hydrothermalen Ereignisse, die in FS_DDH_016 beobachtet wurden, darunter frühe, kaliumalterierte Quarz-Diorit-Porphyr-Intrusionen, Quarz-Stockwork-Adern im Frühstadium, bestehend aus Adern der "A"- und "B"-Familie mit Chalkopyrit, chalcopyrithaltige magmatisch-hydrothermale Brekzien, die zu Anhydrit und Biotit umgewandelt wurden, spätere kupferhaltige Adergenerationen sowie nachfolgende feinkörnige, epithermale Überwachsungen aus dunklen kupferhaltigen Sulfidmineralien, darunter vermutlich Covellit, Digenit, Bornit und Enargit.

Die frühe kaliumhaltige Alteration wird von Siliziumdioxid sowie Quarz-Serizit-Chlorit überlagert, was mit der Überlagerung von Lithokappe und epithermaler Alteration über der tiefer liegenden kaliumhaltigen Alteration übereinstimmt.

Diese kreuzenden Beziehungen deuten auf mehrere Mineralisierungsereignisse innerhalb des hydrothermalen Systems hin. Wiederholte Mineralisierungen können die Gehalte erhöhen und sind ein Hinweis auf die Langlebigkeit des Systems, in dem sich die Mineralisierungsphasen überlappen.

Geologen von Mogotes stellen Ähnlichkeiten in der Geologie, den Alterationsarten, den Sulfid-Assoziationen und den Mineralisierungsstrukturen mit denjenigen fest, die für die benachbarte Lagerstätte Filo del Sol beschrieben wurden².

Zunehmende kaliumhaltige Alteration in der Tiefe

In Bohrung FS_DDH_016 werden die mineralisierten Brekzien und der Quarzdiorit-Porphyr in 287,85 m Tiefe von einem Strang der Macho-Muerto-Verwerfung begrenzt, wobei die Bohrung in weniger mineralisiertes, aber zunehmend kaliumhaltig alteriertes Andesit-Wandgestein weiterführt. Die Intensität der mit phreatischen Brekzien im andesitischen Gebirgsgestein verbundenen kaliumhaltigen Alteration nimmt mit der Tiefe zu. Dieser Trend, der unmittelbar an einen IP-Ladbarkeitshöherwert angrenzt, wird von den Geologen von Mogotes als Hinweis auf ein weiteres potenziell mineralisiertes Porphyr-Ziel in der Tiefe interpretiert.

Regionaler Kontext: Die transandine Macho-Muerto-Verwerfung

In FS_DDH_016 sind Quarz-Diorit-Porphyr-Gänge und mineralisierte Brekzien entlang der transandinen Macho-Muerto-Verwerfungszone ("MMFZ") eingebettet.

Die MMFZ wurde in der Vergangenheit aufgrund der dünnen Geröllbedeckung, der steilen Topografie und der eingeschränkten Zugänglichkeit in großer Höhe nur unzureichend erkundet.

Innerhalb des Filo-Sur-Projekts erstreckt sich die MMFZ über ca. 10 km: vom Zielgebiet Meseta im Norden über Luz del Sol bis nach Albor (ein 3 km langer Trend) und dann weitere 7 km in südöstlicher Richtung bis zum neu entdeckten Porphyrsystem Cruz del Sur (siehe Unternehmensmitteilung vom 1. Mai 2026).

Angesichts der beiden Entdeckungen, die in dieser Feldsaison entlang der MMFZ gemacht wurden, der Intensität der in FS_DDH_016 durchschlossenen Mineralisierung und der Tendenz, dass große Erzkörper mit transandinen Verwerfungsschnitten in Verbindung stehen, wird die MMFZ ein Schwerpunkt der nächsten Arbeitssaison sein (siehe Abbildung 3).

FS_DDH_019

Aufgrund vielversprechender visueller Anzeichen in FS_DDH_016, jedoch noch vor dem Eingang der Untersuchungsergebnisse und detaillierter Analysen, wurde FS_DDH_019 opportunistisch angelegt, um vor Beginn der nächsten Saison weitere Informationen über die Entdeckung zu gewinnen. Die Geologen des Unternehmens gehen davon aus, dass das Bohrloch die MMFZ möglicherweise in einem schrägen, flachen Winkel durchbohrt hat, was die Wirksamkeit beim Durchqueren des Hauptbrekzienkörpers einschränkte; FS_DDH_019 wird daher nicht als adäquater Bohrtest der mineralisierten Brekzien gewertet (Abbildung 4). Es wurden dünne mineralisierte Brekzienabschnitte durchteuft, und es sind weitere Bohrungen erforderlich, um die nordwestliche Fortsetzung der Brekzien zu ergründen:

Hervorstechendes Untersuchungsergebnis: 14,0 m mit 0,82 % CuEq ab 48,0 m (0,41 % Cu, 0,35 g/t Au, 1,6 g/t Ag, 60 ppm Mo)

Abbildung 3: Darstellung des Zielgebiets "Macho Muerto Fault Zone" und der Lage der Bohrplattform Albor FS_DDH_016

Kommentar des Vorstandsvorsitzenden

Allen Sabet, Präsident und CEO von Mogotes, erklärte:

"In unserer ersten vollständig finanzierten Bohrsaison bei Filo Sur haben wir nun zwei bedeutende Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Entdeckungen gemacht, und zwar bei Cruz del Sur und am Zielgebiet Albor. Die endgültigen Untersuchungsergebnisse für FS_DDH_016 haben den Abschnitt bei Albor auf 180 Meter hochgradiger, oberflächennaher Kupfer-Gold-Silber-Molybdän-Mineralisierung erweitert und damit die Entdeckung bestätigt und erweitert, über die wir erstmals im Mai berichtet hatten. Wir freuen uns darauf, die Ergebnisse der letzten Bohrlöcher im Luz-del-Sol-System bekannt zu geben, sobald sie vorliegen."

Kommentar zu weiteren Bohrergebnissen

Meseta: Die Geologen von Mogotes stießen bei den Bohrungen FS_DDH_011 (20 m Tiefe) und FS_DDH_012 (116 m Tiefe) im Zielgebiet Meseta auf stark zerklüftetes, dichtes Silikatgestein und Verwerfungen. Die Bohrungen erreichten die angestrebten Tiefen nicht, und die Bohranlagen wurden umgerüstet, um die Luz-del-Sol-Zielgebiete zu bebohren und so die begrenzte Zeit der Sommermonate optimal zu nutzen. Das Zielgebiet Meseta bleibt weiterhin unerkundet und ist ein Ziel für zukünftige Bohrsaisons.

Camino: Aufgrund technischer Probleme bei den Bohrarbeiten konnte die Bohrung FS_DDH_009 die Zieltiefe von 1.200 m nicht erreichen, um die primäre MT-Resistivitätssenke zu erproben. Die Bohrung wies eine schwache Mineralisierung auf, und das Zielpotenzial wird neu bewertet.

Cumbre: Die Bohrlöcher FS_DDH_017 (10 m Tiefe) und FS_DDH_018 (47 m Tiefe) wurden aufgrund der prognostizierten winterlichen Wetterbedingungen, die einen Abschluss der Bohrsaison im Mai erforderlich machten, nicht bis zur Zieltiefe fertiggestellt. Beide kurzen Bohrlöcher stießen auf eine lithokappenartige, mäßige bis starke Siliziumdioxid-Ton-Alteration. Diese Bereiche bleiben vorrangige Ziele für die nächste Bohrsaison. Die Bohrung FS_DDH_014 sollte die Übereinstimmung von MT- und IP-Widerstandsminima untersuchen, die sich mit IP-Ladbarkeitsmaxima überschneiden. In dem Bohrloch wurde eine schwache bis starke argillische bis fortgeschrittene argillische Alteration festgestellt, die eine mächtige Abfolge von andesitischen bis dazitischen pyroklastischen Gesteinen betrifft. Diese Alteration deutet auf eine hochgelegene Porphyr-Lithokappen-Umgebung hin, die sich über die nahegelegene porphyrbezogene Mineralisierung in FS_DDH_016 legt. Um das Ausmaß einer etwaigen tiefer liegenden Porphyr-Mineralisierung zu prüfen, sind tiefere Bohrungen erforderlich.

Nächste Schritte für die Exploration und Bohrungen bei Filo Sur:

Die endgültigen Untersuchungsergebnisse für die Bohrlöcher FS_DDH_013 und FS_DDH_015 in Chile stehen noch aus und werden nach Erhalt und Validierung veröffentlicht.

Zusammenstellung der Explorations- und Bohrdaten für 2025-2026.

Planung und Priorisierung von Offset-Bohrungen am Zielgebiet Albor, um die Ausdehnung der hochgradigen Brekzienmineralisierung abzugrenzen und auf volumetrisch bedeutende Porphyrmineralisierung zu prüfen.

Planung und Priorisierung weiterer Explorations- und Bohrmaßnahmen für den Zeitraum 2026-2027 in den gesamten Explorationskonzessionen von Mogotes Metals.

Abbildung 4: Schnittansicht des Bohrlochs FS_DDH_016 und neuer tiefer gelegener Ziele

Die modellierten geochemischen Ziele basieren auf Gesteinsproben-Analysedaten aus dem Projekt Filo Sur (eigene Methode von Fathom Geophysics), die anhand geochemischer Zonierungsmuster von Porphyrmodellen modelliert wurden.

Abbildung 5: Kernprobe aus 125,75 m (FS_DDH_016), Untersuchungsergebnisse aus dem Bereich 125-126 m: 1,67 % Cu, 1,62 g/t Au, 1,69 g/t Ag, 685 ppm Mo

Abbildung 6: Bemerkenswerte Kernproben aus FS_DDH_016

Tabelle 1: Wesentliche Untersuchungsergebnisse für die in dieser Pressemitteilung veröffentlichten Bohrlöcher 2025/26. Die angegebenen Abschnitte sind Bohrlochlängen.

Die angegebenen Abschnitte sind längengewichtete Bohrloch-Kompositabschnitte, die bei einem Cutoff-Gehalt von 0,20 % CuEq berechnet wurden. Kompositabschnitte beginnen und enden mit Proben, deren Gehalt dem Cutoff-Gehalt entspricht oder darüber liegt, und können bis zu 6,0 m aufeinanderfolgende interne Verdünnung unterhalb des Cutoff-Gehalts enthalten. Nicht beprobte Abschnitte innerhalb der Kompositabschnitte wurden mit einem Gehalt von Null bewertet. Die "einschließlich"-Abschnitte wurden bei einem Cutoff-Gehalt von 1,0 % CuEq berechnet und können bis zu 6,0 m kontinuierliche interne Verdünnung enthalten.

Das Kupferäquivalent (CuEq) wird wie folgt berechnet: CuEq (%) = Cu (%) + (Au g/t × 1,0327) + (Ag g/t × 0,0119) + (Mo % × 4,817), unter Verwendung der Metallpreise von 4,69 US$/lb Cu, 3.321 US$/oz Au, 38,30 US-Dollar/oz Ag und 22,59 US-Dollar/lb Mo sowie metallurgischen Ausbeuten von 80 % Cu, 80 % Au, 80 % Ag und 80 % Mo. Die angenommenen metallurgischen Ausbeuten basieren auf Vergleichsprojekten in der Region; metallurgische Testarbeiten wurden im Rahmen des Projekts bislang noch nicht durchgeführt; die tatsächlichen Ausbeuten können abweichen, und es besteht keine Gewissheit, dass die Metalle in den angenommenen Mengen gewonnen werden können. CuEq-Werte werden ausschließlich zu Illustrationszwecken angegeben und entsprechen den CSA-Richtlinien zur Offenlegung von Metalläquivalenten.

Mineralisierte Abschnitte werden als Bohrlochintervalle mit Cu-, Au-, Ag- und Mo-Analysen angegeben. Derzeit liegen keine ausreichenden Informationen für die Bestimmung der tatsächlichen Mächtigkeit vor.

Tabelle 2: Standortangaben zu den in dieser Pressemitteilung genannten Bohrlöchern.

Quellenangaben

1 TSX: LUN. 4. Mai 2025. Pressemitteilung: Lundin Mining gibt erste Mineralressource bei Filo del Sol bekannt, die eine der weltweit größten Kupfer-, Gold- und Silberressourcen darstellt. Lundin Mining

2 Perelló, J., Sillitoe, R. H., Rossello, J., Forestier, J., Merino, G. & Charchaflié, D. (2023). Geologie der porphyrischen Cu-Au- und epithermalen Cu-Au-Ag-Mineralisation bei Filo del Sol, Argentinien-Chile: Extreme Teleskopierung während der Andenhebung. Economic Geology, 118(6), 1261-1290.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Kupfer, Gold und Silber im vielversprechenden Vicuña-Gebiet in Argentinien und Chile konzentriert. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Filo Sur, grenzt an das Projekt Filo del Sol von Lundin Mining - eine der weltweit größten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckungen¹ - und liegt entlang desselben Nord-Süd-Gürtels wie die Lagerstätten Filo del Sol-Aurora sowie die Kupfer-Gold-Lagerstätten Lunahuasi und Los Helados von NGEx Minerals.

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Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, Präsident und Chief Executive Officer

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Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Projekt "Filo Sur" wurden von Carl Schnell, MAIG, der qualifizierten Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt. Herr Schnell ist Leiter der Geologieabteilung des Unternehmens und nicht unabhängig vom Unternehmen.

Es ist zu beachten, dass die qualifizierte Person die Informationen zu angrenzenden Grundstücken wie Filo del Sol nicht überprüft hat und dass die Informationen zur Mineralisierung des Projekts Filo del Sol nicht unbedingt auf die Mineralisierung des Projekts Filo Sur schließen lassen.

Mogotes wendet branchenübliche Methoden und Techniken zur Explorationsprobenahme an. Alle geochemischen Boden-, Bach-, Gesteins- und Bohrproben werden unter Aufsicht der Geologen des Unternehmens gemäß der branchenüblichen Praxis entnommen. Geochemische Analysen werden im Rahmen eines Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollprogramms (QA/QC) durchgeführt und dokumentiert. Bei den Bohrkernen handelt es sich um Diamantkerne der Durchmesserklassen PQ, HQ und NQ. Die Kernproben bestehen aus einem halben Kern, der mit einer Diamantsäge und einem hydraulischen Schneidgerät abgeschnitten wird, während der verbleibende Kern zur Überprüfung und für spätere Referenzzwecke vor Ort in Kernkisten aufbewahrt wird. Proben aus Argentinien werden in Raffiasäcken verpackt und für den Transport per Spezial-Lkw zum ALS-Labor in Mendoza, Argentinien, versandt. Proben aus Chile werden in Raffiasäcken verpackt und an das ALS-Labor in Copiapó, Chile, geliefert. In diesen Einrichtungen wurde die Probenvorbereitung (PREP-31B) durchgeführt, die das Zerkleinern auf 70 % unter 2 mm, das Abtrennen von 1 kg mittels Riffel-Split und das Pulverisieren auf 85 % unter 75 Mikrometer umfasst. Die aufbereiteten Proben werden zur Gold- und Multielementanalyse an das ALS-Labor in Lima, Peru, geschickt. Gold (Au-ICP21) wurde mittels Feuerprobe mit ICP-AES-Auswertung an einer 30-g-Probe analysiert. Die Proben wurden außerdem auf eine Reihe von 48 Elementen (ME-MS61) mittels Vier-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Auswertung untersucht.

Im Rahmen des QA/QC-Programms des Unternehmens wurden in regelmäßigen Abständen zertifizierte Referenzmaterialien (CRMs), Blindproben und Feldduplikate in den Probenstrom eingebracht, und zwar mit einer Einbringungsrate von etwa einer Kontrollprobe pro 9 Proben. Zu den laborinternen QA/QC-Verfahren gehörten Doppelanalysen, Standardproben und Blindproben.

Die Analyseergebnisse von Bohrkernproben können aufgrund oberflächlicher Oxidations- und Anreicherungsprozesse oder aufgrund natürlicher geologischer Gehaltsschwankungen in der Primärmineralisierung höher, niedriger oder ähnlich ausfallen wie die Ergebnisse aus Oberflächen-, Rinnen- und Grabenproben.

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