© Foto: Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand - Eibner-PressefotoNach dem heftigen Vortages-Rücksetzer stabilisiert sich der DAX am Donnerstag dank robuster Signale aus den USA und Asien. Wegen der Eskalation im Nahen Osten ziehen die Ölpreise wieder an. Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag einen Teil seiner Verluste vom Vortag wieder aufgeholt. Der DAX steigt aktuell (Stand 14:15 Uhr) um 0,3 Prozent auf 24.965 Punkte, nachdem er am Vortag um 2,2 Prozent eingebrochen war. Erst am Montag hatte das Börsenbarometer ein neues Rekordhoch bei 25.900 Punkten markiert. Auf Unternehmensebene sind vor allem Nachrichten aus den hinteren Indizes im Fokus: Der SDAX-Konzern Schott Pharma hob nach starken vorläufigen Quartalszahlen seine Jahresprognose an, die …
Enthaltene Werte: US0378331005,DE0007030009,DE0007297004,DE0007664039,DE0008469XXX,DE0008467XXX,DE0009653XXX,EU0009652XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USD,DE000ZEAL241,DE000A3ENQ51,JP3236330001Den vollständigen Artikel lesen
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