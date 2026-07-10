Die Aktie von Lahontan Gold ist aktuell einer der spannendsten Goldminentitel. Der Small Cap aus Kanada hat sich auf Jahressicht mehr als verdreifacht und könnte demnächst zum nächsten Sprung ansetzen, denn im Geschäftsmodell der Nordamerikaner schlummert noch viel Wachstumsfantasie. Das dürfte auch eine neue Wirtschaftlichkeitsstudie belegen, die mit Spannung erwartet wird und bis Ende August erstellt werden soll. Sie könnte dem Hotstock neuen Schwung geben.Den vollständigen Artikel lesen ...
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