© Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USAWD-40 hat die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen und die Prognose angehoben. Die Aktie sprang nach Börsenschluss um mehr als 15 Prozent. Ein Detail bremst jedoch die Euphorie.WD-40 klingt nach Garage, quietschender Tür und Werkzeugkasten. Doch an der Börse sorgt der Schmierstoff-Klassiker jetzt für deutlich mehr Fantasie als so mancher Hightech-Wert. Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie zeitweise um bis zu 15,5 Prozent zu. Grund dafür ist, dass WD-40 die Erwartungen der Wall Street im dritten Geschäftsquartal klar übertroffen und die Jahresprognose angehoben hat. Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um 24,3 Prozent auf 195,1 …
Enthaltene Werte: US9292361071Den vollständigen Artikel lesen
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