Die BYD-Aktie hat sich nach den jüngsten Kursverlusten etwas stabilisiert. Nun rückt ein technisch relevanter Widerstandsbereich in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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