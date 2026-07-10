WD-40 übertrifft die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn deutlich und hebt die Prognose an. Nach Börsenschluss stieg die Aktie um mehr als 15 Prozent. Eine Kennzahl trübt jedoch das starke Gesamtbild. Viele Verbraucher verbinden WD-40 vor allem mit Werkstätten, quietschenden Scharnieren und gut gefüllten Werkzeugkästen. Nun löste der bekannte Schmierstoffhersteller jedoch an der Börse eine Kursreaktion aus, die sonst eher bei Technologieaktien zu beobachten ist. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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