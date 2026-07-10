Die Übernahme von SevenCanyon durch ZEAL bietet einen attraktiven, risikoarmen Einstieg in den britischen Markt für Gewinnspiele im Wert von 1,3 Mrd. GBP (ca. 1,5 Mrd. EUR) zu einem historischen EBITDA-Multiplikator von etwa 4x. Der Deal ergänzt eine skalierte, cash-generierende Plattform, verringert die Abhängigkeit von deutschen Jackpot-Zyklen und sollte im ersten vollen Jahr einen EBITDA-Beitrag im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich leisten, während eine moderate Verschuldung die Flexibilität der Bilanz bewahrt. Daher betrachten wir die Transaktion als strategisch überzeugend und finanziell diszipliniert. Vor einem starken Q2 und bei einem EV/EBITDA von 11,8x für 2026E und 10,0x für 2027E bestätigen wir unser BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von 72,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/zeal-network-se
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