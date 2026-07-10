© Foto: Dall-EMicron investiert 250 Milliarden US-Dollar in neue US-Werke. Die Aktie läuft heiß. Die Bank of America sieht sie weiter fliegen.Micron Technology will seine Investitionen in neue Werke in den Vereinigten Staaten auf 250 Milliarden US-Dollar erhöhen. Damit reagiert der Speicherchip-Hersteller auf die starke Nachfrage durch den weltweiten Boom rund um künstliche Intelligenz. Die neue Summe liegt 50 Milliarden US-Dollar über der bisherigen Zusage. Das Geld soll in Projekte in New York, Idaho und Virginia fließen. Die Investitionen laufen bis 2035. Micron will in zehn Jahren 40 Prozent seiner Speicherprodukte für dynamischen Direktzugriffsspeicher in den Vereinigten Staaten herstellen. Die …
Enthaltene Werte: US0378331005,US5951121038,US7960502018,US78392B1070,XS2733414XXXDen vollständigen Artikel lesen
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