Traton hat im zweiten Quartal 2026 verbesserte Verkaufszahlen gemeldet, jedoch deutet die regionale Mischung weiterhin auf eine fragile Erholung hin, anstatt auf einen klaren Wendepunkt. Das Wachstum wurde durch die Produkteinführung von Scania in China, das subventionierte Kreditprogramm in Brasilien und die solide Dynamik bei Volkswagen Truck & Bus unterstützt. Allerdings litt International Motors weiterhin unter schwacher Nachfrage in Nordamerika, während der wichtige deutsche Markt von MAN hinter dem breiteren europäischen Markt zurückblieb. Die Verkaufszahlen im ersten Halbjahr lagen immer noch leicht unter dem Niveau des Vorjahres, was unterstreicht, dass der zugrunde liegende Trend fragil bleibt und teilweise durch temporäre oder regionsspezifische Faktoren unterstützt wird. Für die vollständigen Ergebnisse des zweiten Quartals am 23. Juli erwarten wir ein moderates Umsatz- und adj. EBIT-Wachstum, jedoch insgesamt stabile Margen. Wir sehen begrenzten Ertragsmomentum aufgrund einer ungünstigen regionalen Mischung, anhaltender Schwäche in Nordamerika sowie anhaltendem Kosten- und Preisdruck. Zyklische Risiken aus den Frachtmärkten, Zinssätzen und Zöllen bleiben erheblich, während der Wettbewerb durch chinesische Elektro-Lkw eine wachsende strukturelle Bedrohung darstellt. Wir bestätigen unser SELL-Rating und das Kursziel von 23,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





© 2026 mwb research