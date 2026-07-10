© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIOpenAI und Google belieferten chinesische Konzerne trotz Pentagon-Blacklist mit KI. Der Vorgang war legal - doch jetzt wächst der politische Druck.Nach Informationen der Financial Times haben OpenAI und Google Zugang zu ihren KI-Modellen an Singapur-Niederlassungen der chinesischen Technologiekonzerne Alibaba, Baidu und Tencent verkauft. Die Muttergesellschaften der Unternehmen stehen auf einer Liste des US-Verteidigungsministeriums mit Firmen, denen Verbindungen zum chinesischen Militär zugeschrieben werden. Gesetz erlaubt die Geschäfte Nach geltendem US-Recht sind diese Geschäftsbeziehungen jedoch zulässig. Die Liste des Pentagon verbietet US-Unternehmen nicht, KI-Dienstleistungen für die …
Enthaltene Werte: US0567521085,US02079K3059,KYG875721634,US01609W1027,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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