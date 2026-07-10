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Markus Weingran
10.07.2026 15:27 Uhr
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Meta zettelt Preiskrieg an: Frankreich: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Nasdaq-Start & Telekom: Kurszielerhöhung

Wird das Börsendebüt von SK hynix Speicheraktien wieder antreiben oder sorgen die Koreaner für den nächsten Rücksetzer? Einen kleinen Dämpfer gab es schon. Statt der erwarteten 29 Milliarden US-Dollar wurden es nur 26,5.Meta eröffnet Preiskrieg: Wer ist betroffen? OpenAI und Anthropic könne wohl froh sein, dass sie noch nicht auf das Parkett gesprungen sind, sonst wären ihre Aktien wahrscheinlich jetzt unter Druck. Mark Zuckerberg geht nämlich in die Offensive un senkt die Preise für seine KI-Modelle drastisch. Ist der Preiskampf in der Branche eröffnet? Starbucks löst neuen Software-Alarm aus: Weelche Aktien leiden Die Kaffeehauskette hat einen Ausgabepunkt von 400 Millionen US-Dollar …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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