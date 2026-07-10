Meta zettelt Preiskrieg an: Frankreich: 3 Aktienperlen, Sk hynix: Nasdaq-Start & Telekom: Kurszielerhöhung

Wird das Börsendebüt von SK hynix Speicheraktien wieder antreiben oder sorgen die Koreaner für den nächsten Rücksetzer? Einen kleinen Dämpfer gab es schon. Statt der erwarteten 29 Milliarden US-Dollar wurden es nur 26,5.Meta eröffnet Preiskrieg: Wer ist betroffen? OpenAI und Anthropic könne wohl froh sein, dass sie noch nicht auf das Parkett gesprungen sind, sonst wären ihre Aktien wahrscheinlich jetzt unter Druck. Mark Zuckerberg geht nämlich in die Offensive un senkt die Preise für seine KI-Modelle drastisch. Ist der Preiskampf in der Branche eröffnet? Starbucks löst neuen Software-Alarm aus: Weelche Aktien leiden Die Kaffeehauskette hat einen Ausgabepunkt von 400 Millionen US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran