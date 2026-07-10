© Foto: Richard Drew/AP/dpaAn der Wallstreet kündigt sich ein fester Dow-Start an, während der DAX am Nachmittag keine klare Richtung findet, Salzgitter treibt den MDAX an. Ein Tech-Feuerwerk in Asien sorgt für Auftrieb. Öl und Bitcoin legen zu.An den US-Börsen kündigt sich erneut ein uneinheitlicher Handel an. Während die Futures für Dow und S&P 500 für einen freundlichen Wochenabschluss sprechen, geht es für den technologielastigen Nasdaq leicht abwärts. Der DAX pendelt aktuell (Stand 15:15 Uhr) um die Marke von 25.125 Punkten, ohne eine klare Richtung zu finden. Trotz der jüngsten Stabilisierung bleibt die Wochenbilanz negativ. Investoren verarbeiten weiterhin das volatile Auf und Ab, nachdem der DAX am Montag ein …
Enthaltene Werte: JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,CNM000000XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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