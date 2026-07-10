© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie Wall Street tendiert mehrheitlich fester, etwas gebremst von schwachen Chipwerten. Der DAX findet im Späthandel keine klare Richtung. Salzgitter treibt den MDAX an. Dollar und Bitcoin legen zu.An den US-Börsen fanden die großen Leitindizes am Freitag erneut keine einheitliche Richtung. Während es für Dow und S&P 500 zum Wochenabschluss leicht bergauf ging, wurde der technologielastige Nasdaq 100 von schwachen Chipwerten nach unten gezogen. Der Nasdaq 100 büßt aktuell (Stand 16:45 Uhr) rund 0,3 Prozent ein, der Auswahlindex Dow Jones legte gleichzeitig hingegen um 0,2 Prozent zu, wie schon so oft in den vergangenen Tagen. Der marktbreite S&P 500 trat auf der Stelle. Delta Air hat im …
Enthaltene Werte: JP3436100006,US7960502018,JP3571400005,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,CNM000000XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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