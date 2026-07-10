New York - Die US-Börsen haben am Freitag zugelegt. Zu Handelsende in New York stand der Dow bei 52.637 Punkten, und damit 0,3 Prozent höher als am Vortag. Der breiter gefasste S&P 500 schloss mit 7.575 Punkten 0,4 Prozent im Plus, an der Technologiebörse Nasdaq stand der Index mit den 100 wichtigsten Unternehmen bei 29.825 Punkten, 0,3 Prozent höher.



Gegen den Trend im Minus war die vielbeachtete Aktie von Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX. Mit einem Preis von 145 US-Dollar war sie am Freitag so günstig zu haben wie noch nie seit dem Börsengang vor vier Wochen. Auslöser war unter anderem eine Meldung aus China, wonach dort erstmals eine wiederverwendbare Rakete unbeschadet gelandet ist, nachdem sie ins All geflogen war.



Die meisten Anleger am US-Aktienmarkt sind im Vorfeld der Berichtssaison aber trotzdem zuversichtlich, und waren am Freitag überwiegend in Kauflaune.



Der Goldpreis zeigte sich schwächer, am Abend wurden für eine Feinunze 4.111 US-Dollar gezahlt (-0,3 Prozent). Das entspricht einem Preis von 115,80 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Freitagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 76,05 US-Dollar, das waren 25 Cent oder 0,3 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Freitagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1415 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8760 Euro zu haben.





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