Brüssel - Russland ist einem neuen EU-Dokument zufolge die "unmittelbarste, bedeutendste, direkteste und langfristigste Sicherheitsbedrohung für den europäischen Kontinent". Das berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf eine sogenannte Bedrohungsanalyse des Europäischen Auswärtigen Dienstes (EAD). Die EU-Außenminister wollen das Dokument bei ihrem Treffen am Montag in Brüssel verabschieden und anschließend veröffentlichen.
Die "Welt am Sonntag" konnte nach eigenen Angaben das Dokument (intern als "Common Understanding" bezeichnet) einsehen. Weiter heißt es in der Sicherheitsanalyse mit Blick auf Russland, die Militarisierung der Gesellschaft und die Hinwendung zu einer Kriegswirtschaft mit konkreten Ambitionen in strategischen und technischen Schlüsselbereichen wie Weltraum und Nuklearangelegenheiten stelle eine langfristige Bedrohung für die europäische Sicherheit dar.
Die USA werden in dem Dokument als "der wichtigste strategische Partner" bezeichnet, der derzeit allerdings seine Prioritäten und Stellungen verändere. Im nicht-öffentlichen, geheimen Teil des Dokuments falle das Urteil über die USA jedoch deutlich kritischer aus, berichteten Diplomaten dem Blatt.
Die "Welt am Sonntag" konnte nach eigenen Angaben das Dokument (intern als "Common Understanding" bezeichnet) einsehen. Weiter heißt es in der Sicherheitsanalyse mit Blick auf Russland, die Militarisierung der Gesellschaft und die Hinwendung zu einer Kriegswirtschaft mit konkreten Ambitionen in strategischen und technischen Schlüsselbereichen wie Weltraum und Nuklearangelegenheiten stelle eine langfristige Bedrohung für die europäische Sicherheit dar.
Die USA werden in dem Dokument als "der wichtigste strategische Partner" bezeichnet, der derzeit allerdings seine Prioritäten und Stellungen verändere. Im nicht-öffentlichen, geheimen Teil des Dokuments falle das Urteil über die USA jedoch deutlich kritischer aus, berichteten Diplomaten dem Blatt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur