Die Gesundheitsreform kommt. Die Deutschen müssen tiefer in die Tasche greifen, wenn sie beispielsweise Medikamente brauchen. Und die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenkassenbeiträge steigt. Ein anderes Thema, was die Menschen umtreibt, ist die VW-Krise. Der Autobauer steht vor einem radikalen Kahlschlag. Die Hälfte der Modelle sollen wegfallen nach den Plänen des Vorstands. Während China die E-Autoproduktion massiv subventioniert, sind die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer