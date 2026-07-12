An der Börse sind die alten Helden nicht immer die besten Anlagemöglichkeiten. Auf den letzten beiden Plätzen im DAX rangieren die Top-Stars vergangener Zeit. Eine Geschichte wie diese schreibt meist nur die Börse. Für Listenplatz 39 und 40 bei den best gelaufenen Aktien der letzten 12 Monate spuckt die Münchner Börse SAP und Rheinmetall aus. Welch ein Desaster. "Vor nicht allzu langer Zeit wurde wegen SAP über die Gewichtung der DAX-Stars im DAX diskutiert und feierte man Rheinmetall auf der 200-Euro-Marke", ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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