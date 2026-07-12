Bern - Ein neues Atomkraftwerk würde der Schweizer Wirtschaft jährlich 1,6 Milliarden Franken einbringen und über 2900 Arbeitsplätze schaffen. Das zeigt eine Analyse des Wirtschaftsforschungsinstituts Bak Economics im Auftrag von Economiesuisse. Bei einer Betriebsdauer von 60 Jahren bezifferten die Autoren der am Sonntag publizierten Studie den jährlichen Wertschöpfungseffekt auf rund 1,6 Milliarden Franken. Die Berechnungen basierten auf einem Szenario ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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