Die Zukunft der Industrie entscheidet sich nicht allein durch intelligentere Automatisierung oder durch günstigere Energiequellen, sondern im klugen Zusammenspiel beider Welten. Während Robotik und KI die Produktion umkrempeln, brauchen sie eine Energiebasis, die sauber, dezentral und skalierbar ist. Genau hier öffnet sich ein Investitionsfenster, das technologischen Fortschritt mit struktureller Nachfrage verknüpft. Wer heute die Weichen stellt, muss diese Schnittstelle verstehen. Genau dort positionieren sich drei komplementäre Unternehmen: Siemens als Industrie-Automatisierer, First Hydrogen als Vernetzer von Energie- und Automatisierungslösungen und Oklo als fokussierter SMR-Spezialist.Den vollständigen Artikel lesen ...
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