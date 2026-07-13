Es tut sich was in der Energiewirtschaft. Neue Strategien bei etablierten Unternehmen treffen auf innovative Geschäftsmodelle, die im Zuge akuter Herausforderungen entstehen. Während Großkonzerne auf regenerative Energie umstellen und in die dafür notwendige Netzinfrastruktur investieren, rückt eine oft übersehene Herausforderung in den Fokus: die Beseitigung ökologischer Altlasten der fossilen Industrie. Was sich in der Energiewirtschaft aktuell tut, lässt sich am besten anhand des Trios RWE, Siemens Energy und Zefiro Methane erklären. Wir erklären die neuesten Trends und zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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