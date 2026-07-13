Seit Jahresbeginn zeigt die Deutsche Börse-Aktie ein solides Gesamtbild. Nun rücken die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte in den Fokus.Den vollständigen Artikel lesen ...
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Deutsche Börse AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
09.07.2026 / 18:03 CET/CEST
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