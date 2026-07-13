Anzeige
Mehr »
Montag, 13.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Gold-Kupfer-Knaller 2026?: 483 Gramm Gold pro Tonne!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A143MK | ISIN: GB00BY7QYJ50 | Ticker-Symbol: GRW
Tradegate
13.07.26 | 07:30
7,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
MOLTEN VENTURES PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
MOLTEN VENTURES PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
7,1007,25010:11
7,1007,25010:11
Dow Jones News
13.07.2026 08:33 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Molten Ventures Plc: Transaction in Own Shares

DJ Transaction in Own Shares 

Molten Ventures Plc (GROW) 
Transaction in Own Shares 
13-Jul-2026 / 07:00 GMT/BST 
 
=---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Molten Ventures plc 
("Molten" or the "Company") 
  
Transaction in own shares 
  
Molten Ventures plc (LSE: GROW) announces that during the period Monday 6th July 2026 to Friday 10th July 2026, 
Deutsche Bank AG, London Branch (trading for these purposes as Deutsche Numis) ("Deutsche Numis"), purchased on behalf 
of the Company ordinary shares of 1 pence each in the capital of the Company ("Ordinary Shares") as set out in the 
table below, pursuant to the share repurchase programme announced on 28 January 2026. 
  
Date of    Ordinary    Volume weighted Average Lowest price Highest price 
purchase   shares     Price Paid (GBp)    paid (GBp)  paid (GBp) 
       purchased 
06/07/26    30,000    592.2834        586.50    596.00 
07/07/26    30,000    584.9422        577.50    588.50 
08/07/26    30,000    571.9368        559.00    577.00 
09/07/26    21,959    583.1287        576.00    591.00 
10/07/26   15,000     608.0257        604.00    610.00

Following this purchase, the Company's issued share capital consists of 189,046,450 Ordinary Shares, the total number of Ordinary Shares in treasury is 15,534,657 and the total number of voting rights in the Company is 173,511,793.

The above figure may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

Aggregate information

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the schedule below contains detailed information about the purchases made by Deutsche Numis on behalf of the Company.

Issuer name and ISIN: Molten Ventures plc, ISIN: GB00BY7QYJ50

Individual transactions 

Transaction  Time of      Transaction   Trading 
Date     Number of ordinary  price (GBp)  transaction  (UK reference number venue 
       shares purchased          Time) 
06/07/2026  285         596.00     09:01:17     00081634603TRLO0 XLON 
06/07/2026  285         596.00     09:01:17     00081634604TRLO0 XLON 
06/07/2026  539         596.00     09:01:17     00081634605TRLO0 XLON 
06/07/2026  1101         596.00     09:05:09     00081634750TRLO0 XLON 
06/07/2026  908         596.00     09:05:09     00081634751TRLO0 XLON 
06/07/2026  18          593.50     09:12:41     00081634918TRLO0 XLON 
06/07/2026  142         593.50     09:12:41     00081634919TRLO0 XLON 
06/07/2026  143         593.50     09:13:00     00081634922TRLO0 XLON 
06/07/2026  284         593.50     09:13:00     00081634923TRLO0 XLON 
06/07/2026  357         593.50     09:16:54     00081635039TRLO0 XLON 
06/07/2026  892         590.00     10:21:43     00081636866TRLO0 XLON 
06/07/2026  124         589.50     10:47:35     00081637427TRLO0 XLON 
06/07/2026  267         589.50     10:47:35     00081637428TRLO0 XLON 
06/07/2026  4          589.50     10:47:35     00081637429TRLO0 XLON 
06/07/2026  618         589.50     10:47:35     00081637430TRLO0 XLON 
06/07/2026  995         591.00     11:38:12     00081638991TRLO0 XLON 
06/07/2026  46          591.00     12:02:07     00081639356TRLO0 XLON 
06/07/2026  345         591.00     12:02:07     00081639357TRLO0 XLON 
06/07/2026  675         589.00     12:09:18     00081639451TRLO0 XLON 
06/07/2026  320         589.00     12:09:18     00081639452TRLO0 XLON 
06/07/2026  435         588.00     12:54:07     00081640227TRLO0 XLON 
06/07/2026  542         588.00     12:54:07     00081640228TRLO0 XLON 
06/07/2026  874         589.00     13:19:21     00081640707TRLO0 XLON 
06/07/2026  154         589.00     13:20:34     00081640722TRLO0 XLON 
06/07/2026  727         588.00     13:20:34     00081640724TRLO0 XLON 
06/07/2026  266         588.00     13:34:00     00081640861TRLO0 XLON 
06/07/2026  914         588.00     13:34:00     00081640862TRLO0 XLON 
06/07/2026  35          586.50     13:44:00     00081640996TRLO0 XLON 
06/07/2026  35          586.50     13:44:00     00081640997TRLO0 XLON 
06/07/2026  34          586.50     13:44:00     00081640998TRLO0 XLON 
06/07/2026  877         587.50     13:45:32     00081641016TRLO0 XLON 
06/07/2026  734         587.50     13:45:32     00081641017TRLO0 XLON 
06/07/2026  888         587.50     13:45:32     00081641018TRLO0 XLON 
06/07/2026  465         590.50     14:25:03     00081641938TRLO0 XLON 
06/07/2026  464         590.50     14:25:03     00081641939TRLO0 XLON 
06/07/2026  361         592.50     14:32:06     00081642149TRLO0 XLON 
06/07/2026  621         592.50     14:32:06     00081642150TRLO0 XLON 
06/07/2026  1038         593.00     14:37:38     00081642587TRLO0 XLON 
06/07/2026  770         592.00     14:45:53     00081643158TRLO0 XLON 
06/07/2026  913         592.50     14:50:59     00081643453TRLO0 XLON 
06/07/2026  508         593.00     14:51:38     00081643477TRLO0 XLON 
06/07/2026  530         593.00     14:51:38     00081643478TRLO0 XLON 
06/07/2026  954         594.00     14:59:54     00081644057TRLO0 XLON 
06/07/2026  938         593.00     15:05:09     00081644229TRLO0 XLON 
06/07/2026  785         594.50     15:30:46     00081645277TRLO0 XLON 
06/07/2026  292         594.50     15:30:46     00081645278TRLO0 XLON 
06/07/2026  873         594.50     15:35:10     00081645385TRLO0 XLON 
06/07/2026  1056         594.00     15:42:14     00081645536TRLO0 XLON 
06/07/2026  882         596.00     15:56:09     00081646135TRLO0 XLON 
06/07/2026  876         596.00     15:56:09     00081646136TRLO0 XLON 
06/07/2026  797         596.00     16:07:44     00081646637TRLO0 XLON 
06/07/2026  169         596.00     16:07:44     00081646638TRLO0 XLON 
06/07/2026  866         596.00     16:07:44     00081646639TRLO0 XLON 
06/07/2026  67          596.00     16:07:44     00081646640TRLO0 XLON 
06/07/2026  912         596.00     16:18:31     00081647080TRLO0 XLON 
07/07/2026  866         587.50     08:11:19     00081648521TRLO0 XLON 
07/07/2026  177         586.50     08:11:19     00081648522TRLO0 XLON 
07/07/2026  362         586.50     08:11:19     00081648527TRLO0 XLON 
07/07/2026  495         586.50     08:11:20     00081648528TRLO0 XLON 
07/07/2026  983         587.00     08:30:00     00081649150TRLO0 XLON 
07/07/2026  906         587.00     09:25:46     00081650947TRLO0 XLON 
07/07/2026  829         585.00     09:25:48     00081650956TRLO0 XLON 
07/07/2026  936         586.50     10:35:07     00081652587TRLO0 XLON 
07/07/2026  47          586.50     10:35:07     00081652588TRLO0 XLON 
07/07/2026  77          588.50     10:53:18     00081652934TRLO0 XLON 
07/07/2026  571         588.50     10:54:00     00081652990TRLO0 XLON 
07/07/2026  210         588.50     10:54:00     00081652991TRLO0 XLON 
07/07/2026  156         586.50     11:50:38     00081654309TRLO0 XLON 
07/07/2026  2          586.50     12:00:14     00081654454TRLO0 XLON 
07/07/2026  296         588.00     12:15:35     00081654734TRLO0 XLON 
07/07/2026  295         588.00     12:15:35     00081654735TRLO0 XLON 
07/07/2026  831         588.00     12:32:40     00081655205TRLO0 XLON 
07/07/2026  703         588.00     12:49:06     00081655506TRLO0 XLON 
07/07/2026  245         588.00     12:49:06     00081655507TRLO0 XLON 
07/07/2026  848         587.50     12:54:07     00081655672TRLO0 XLON 
07/07/2026  914         588.00     13:35:22     00081657292TRLO0 XLON 
07/07/2026  525         586.50     13:38:25     00081657417TRLO0 XLON 
07/07/2026  195         586.50     13:38:25     00081657418TRLO0 XLON 
07/07/2026  159         586.50     13:38:25     00081657420TRLO0 XLON 
07/07/2026  428         586.50     13:48:53     00081657705TRLO0 XLON 
07/07/2026  542         586.50     13:48:53     00081657706TRLO0 XLON
07/07/2026  844         585.00     14:00:50     00081658135TRLO0 XLON 
07/07/2026  1011         586.00     14:07:02     00081658417TRLO0 XLON 
07/07/2026  609         585.50     14:22:00     00081658763TRLO0 XLON 
07/07/2026  350         585.50     14:22:00     00081658764TRLO0 XLON 
07/07/2026  314         585.50     14:25:19     00081658886TRLO0 XLON 
07/07/2026  549         585.50     14:25:19     00081658887TRLO0 XLON 
07/07/2026  1015         587.00     14:35:46     00081659313TRLO0 XLON 
07/07/2026  958         587.00     14:46:50     00081659987TRLO0 XLON 
07/07/2026  856         586.50     14:50:44     00081660252TRLO0 XLON 
07/07/2026  133         586.50     14:50:44     00081660253TRLO0 XLON 
07/07/2026  1004         584.50     14:57:51     00081660739TRLO0 XLON 
07/07/2026  951         582.50     15:07:44     00081661411TRLO0 XLON 
07/07/2026  833         582.50     15:22:24     00081662358TRLO0 XLON 
07/07/2026  9          582.50     15:22:24     00081662359TRLO0 XLON 
07/07/2026  835         582.00     15:36:24     00081663216TRLO0 XLON 
07/07/2026  945         581.00     15:36:25     00081663217TRLO0 XLON 
07/07/2026  411         581.00     15:38:08     00081663266TRLO0 XLON 
07/07/2026  912         577.50     15:39:35     00081663343TRLO0 XLON 
07/07/2026  77          578.50     15:51:05     00081664123TRLO0 XLON 
07/07/2026  1023         579.50     15:52:03     00081664140TRLO0 XLON 
07/07/2026  239         581.50     15:59:03     00081664633TRLO0 XLON 
07/07/2026  693         581.50     15:59:03     00081664634TRLO0 XLON 
07/07/2026  117         583.00     16:08:33     00081665330TRLO0 XLON 
07/07/2026  857         583.00     16:08:33     00081665331TRLO0 XLON 
07/07/2026  1034         583.00     16:12:33     00081665612TRLO0 XLON 
07/07/2026  823         581.50     16:14:53     00081665793TRLO0 XLON 
08/07/2026  885         569.50     09:16:21     00081671597TRLO0 XLON 
08/07/2026  893         567.50     09:16:53     00081672060TRLO0 XLON 
08/07/2026  250         559.00     09:38:34     00081675604TRLO0 XLON 
08/07/2026  580         559.00     09:41:41     00081675810TRLO0 XLON 
08/07/2026  321         562.50     10:28:20     00081678975TRLO0 XLON 
08/07/2026  22          562.50     10:28:20     00081678974TRLO0 XLON 
08/07/2026  280         562.50     10:28:20     00081678973TRLO0 XLON 
08/07/2026  1          562.50     10:28:20     00081678972TRLO0 XLON 
08/07/2026  1030         566.00     10:46:40     00081679638TRLO0 XLON 
08/07/2026  975         563.50     10:58:45     00081680379TRLO0 XLON 
08/07/2026  39          563.00     10:58:45     00081680381TRLO0 XLON 
08/07/2026  847         563.00     10:58:45     00081680380TRLO0 XLON 
08/07/2026  912         570.00     11:26:43     00081681663TRLO0 XLON 
08/07/2026  290         573.00     11:54:01     00081682993TRLO0 XLON 
08/07/2026  153         573.00     11:54:01     00081682992TRLO0 XLON 
08/07/2026  186         573.00     11:54:01     00081682991TRLO0 XLON 
08/07/2026  124         573.00     11:54:13     00081682998TRLO0 XLON 
08/07/2026  1          573.00     11:56:05     00081683154TRLO0 XLON 
08/07/2026  1          573.00     11:56:05     00081683153TRLO0 XLON 
08/07/2026  1          573.00     11:56:05     00081683152TRLO0 XLON 
08/07/2026  502         572.50     11:57:46     00081683207TRLO0 XLON 
08/07/2026  430         572.50     11:57:46     00081683206TRLO0 XLON 
08/07/2026  365         572.00     12:09:13     00081683501TRLO0 XLON 
08/07/2026  529         572.00     12:09:13     00081683500TRLO0 XLON 
08/07/2026  155         573.50     12:37:07     00081685398TRLO0 XLON 
08/07/2026  399         573.50     12:37:07     00081685400TRLO0 XLON 
08/07/2026  278         573.50     12:37:07     00081685399TRLO0 XLON 
08/07/2026  850         577.00     13:14:35     00081686451TRLO0 XLON 
08/07/2026  887         577.00     13:14:35     00081686452TRLO0 XLON 
08/07/2026  959         577.00     13:32:49     00081686967TRLO0 XLON 
08/07/2026  947         576.00     14:06:04     00081687819TRLO0 XLON 
08/07/2026  861         576.00     14:11:01     00081688097TRLO0 XLON 
08/07/2026  915         574.50     14:19:59     00081688299TRLO0 XLON 
08/07/2026  125         575.50     14:34:12     00081688994TRLO0 XLON 
08/07/2026  895         575.50     14:34:13     00081688995TRLO0 XLON 
08/07/2026  883         575.50     14:36:47     00081689186TRLO0 XLON 
08/07/2026  997         576.00     14:48:11     00081689639TRLO0 XLON 
08/07/2026  825         576.50     14:55:02     00081689949TRLO0 XLON 
08/07/2026  27          576.50     14:55:02     00081689948TRLO0 XLON 
08/07/2026  24          576.50     14:55:02     00081689947TRLO0 XLON 
08/07/2026  893         576.50     15:02:04     00081690393TRLO0 XLON 
08/07/2026  994         576.50     15:11:01     00081690842TRLO0 XLON 
08/07/2026  102         576.50     15:13:21     00081690928TRLO0 XLON 
08/07/2026  534         576.50     15:13:21     00081690927TRLO0 XLON 
08/07/2026  220         576.50     15:13:21     00081690926TRLO0 XLON 
08/07/2026  157         573.00     15:31:22     00081691780TRLO0 XLON 
08/07/2026  797         573.00     15:36:02     00081691912TRLO0 XLON 
08/07/2026  953         572.50     15:45:28     00081692256TRLO0 XLON 
08/07/2026  954         571.00     15:49:59     00081692540TRLO0 XLON 
08/07/2026  925         571.50     15:55:41     00081693397TRLO0 XLON 
08/07/2026  92          570.50     16:01:24     00081693993TRLO0 XLON 
08/07/2026  85          570.50     16:01:31     00081694033TRLO0 XLON 
08/07/2026  1          570.50     16:03:47     00081694506TRLO0 XLON 
08/07/2026  728         571.00     16:05:43     00081694652TRLO0 XLON 
08/07/2026  283         571.00     16:05:43     00081694651TRLO0 XLON 
08/07/2026  282         570.50     16:05:43     00081694654TRLO0 XLON 
08/07/2026  526         570.50     16:05:43     00081694653TRLO0 XLON 
08/07/2026  882         570.00     16:11:43     00081695060TRLO0 XLON 
08/07/2026  948         569.00     16:14:57     00081695170TRLO0 XLON 
09/07/2026  345         576.00     08:19:16     00081697329TRLO0 XLON 
09/07/2026  516         576.00     08:19:16     00081697331TRLO0 XLON 
09/07/2026  166         576.00     08:19:16     00081697330TRLO0 XLON 
09/07/2026  124         579.00     08:30:00     00081697618TRLO0 XLON 
09/07/2026  768         579.00     08:30:00     00081697619TRLO0 XLON 
09/07/2026  297         578.00     09:37:41     00081699862TRLO0 XLON 
09/07/2026  832         578.00     09:39:05     00081699903TRLO0 XLON 
09/07/2026  1029         577.50     09:47:30     00081700160TRLO0 XLON 
09/07/2026  413         580.00     10:29:38     00081701254TRLO0 XLON 
09/07/2026  218         580.00     10:29:38     00081701253TRLO0 XLON 
09/07/2026  631         580.00     10:29:38     00081701252TRLO0 XLON 
09/07/2026  607         580.00     10:29:38     00081701255TRLO0 XLON 
09/07/2026  983         578.50     10:41:11     00081701659TRLO0 XLON 
09/07/2026  987         586.00     11:12:39     00081702472TRLO0 XLON 
09/07/2026  981         585.00     11:12:54     00081702480TRLO0 XLON 
09/07/2026  100         585.00     11:13:03     00081702538TRLO0 XLON 
09/07/2026  742         585.00     11:13:03     00081702537TRLO0 XLON 
09/07/2026  275         585.00     11:13:33     00081702573TRLO0 XLON 
09/07/2026  697         585.00     11:13:33     00081702572TRLO0 XLON 
09/07/2026  916         584.50     11:15:36     00081702769TRLO0 XLON 
09/07/2026  938         584.50     11:24:23     00081703687TRLO0 XLON 
09/07/2026  688         583.00     11:28:13     00081703986TRLO0 XLON
09/07/2026  10          583.00     11:28:13     00081703985TRLO0 XLON 
09/07/2026  311         583.00     11:28:13     00081703984TRLO0 XLON 
09/07/2026  894         583.00     11:52:39     00081704893TRLO0 XLON 
09/07/2026  187         582.50     12:04:35     00081705384TRLO0 XLON 
09/07/2026  373         582.50     12:04:35     00081705383TRLO0 XLON 
09/07/2026  154         582.50     12:04:42     00081705386TRLO0 XLON 
09/07/2026  1010         583.00     12:19:47     00081705892TRLO0 XLON 
09/07/2026  1007         583.00     12:42:16     00081706935TRLO0 XLON 
09/07/2026  883         585.50     13:35:31     00081707891TRLO0 XLON 
09/07/2026  301         586.00     13:39:02     00081708000TRLO0 XLON 
09/07/2026  664         586.00     13:46:33     00081708268TRLO0 XLON 
09/07/2026  91          586.00     13:48:07     00081708319TRLO0 XLON 
09/07/2026  800         586.00     13:48:07     00081708318TRLO0 XLON 
09/07/2026  282         591.00     14:35:06     00081709838TRLO0 XLON 
09/07/2026  854         591.00     14:36:26     00081709995TRLO0 XLON 
09/07/2026  885         591.00     14:39:42     00081710189TRLO0 XLON 
10/07/2026  816         604.00     08:21:03     00081721223TRLO0 XLON 
10/07/2026  860         609.00     09:23:09     00081723605TRLO0 XLON 
10/07/2026  890         604.50     10:37:16     00081725223TRLO0 XLON 
10/07/2026  898         606.50     11:46:14     00081726118TRLO0 XLON 
10/07/2026  840         606.00     12:31:42     00081727457TRLO0 XLON 
10/07/2026  1005         608.00     13:19:02     00081728548TRLO0 XLON 
10/07/2026  949         610.00     13:51:18     00081729191TRLO0 XLON 
10/07/2026  915         610.00     14:40:43     00081730517TRLO0 XLON 
10/07/2026  923         610.00     14:44:17     00081730850TRLO0 XLON 
10/07/2026  989         610.00     15:11:22     00081731938TRLO0 XLON 
10/07/2026  955         610.00     15:11:22     00081731937TRLO0 XLON 
10/07/2026  235         610.00     15:11:22     00081731939TRLO0 XLON 
10/07/2026  730         610.00     15:11:22     00081731940TRLO0 XLON 
10/07/2026  881         610.00     15:27:35     00081732941TRLO0 XLON 
10/07/2026  820         605.50     15:37:13     00081733884TRLO0 XLON 
10/07/2026  276         606.00     15:42:54     00081734138TRLO0 XLON 
10/07/2026  277         606.00     15:42:54     00081734137TRLO0 XLON 
10/07/2026  303         606.00     15:42:54     00081734139TRLO0 XLON 
10/07/2026  977         608.00     15:56:00     00081734471TRLO0 XLON 
10/07/2026  461         607.00     16:11:10     00081735153TRLO0 XLON

Enquiries 

Molten Ventures plc                +44 (0)20 7931 8800 
Gareth Faith (Company Secretary)          cosec@molten.vc  
  
Deutsche Numis                   +44 (0)20 7260 1000 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Joshua Hughes 
Liam Kingsmill 
  
Berenberg                     +44 (0)20 3207 7800 
Joint Financial Adviser and Corporate Broker 
Ben Wright 
Harry Nicholas 
Mark Whitmore 
  
Sodali & Co                    +44 (0)7889 297 217 
Public relations                  molten@sodali.com 
Elly Williamson 
Sam Austrums

About Molten Ventures Molten Ventures is one of Europe's leading venture capital firms, developing and investing in high-growth technology companies. It invests across four core sectors - Enterprise & SaaS, AI, Deeptech & Hardware, Consumer Technology, and Digital Health - with a team of highly experienced partners continuously seeking new opportunities across these domains. Listed on the London Stock Exchange (LSE: GROW), Molten Ventures offers public market investors access to a portfolio of fast-growing technology businesses, providing liquidity and diversification unavailable in traditional venture structures. Since its IPO in June 2016, Molten has deployed over GBP1 billion of capital and realised more than GBP750 million as at 31 March 2026. For further details, please visit: https://investors.moltenventures.com/investor-relations/plc

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

View original content: EQS News

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ISIN:     GB00BY7QYJ50 
Category Code: POS 
TIDM:     GROW 
LEI Code:   213800IPCR3SAYJWSW10 
Sequence No.: 435951 
EQS News ID:  2364298 
  
End of Announcement EQS News Service 
=------------------------------------------------------------------------------------

Image link: https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?application_id=2364298&application_name=news&site_id=dow_jones%7e%7e%7ebed8b539-0373-42bd-8d0e-f3efeec9bbed

(END) Dow Jones Newswires

July 13, 2026 02:00 ET (06:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.